Mauro (FI): "Pare che il sindaco abbia bisogno di un comitato elettorale, non di assessori" (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Domenico Mauro, candidato alle Regionali per Forza Italia, che usa parole forti contro il sindaco Mastella. Di seguito il testo: "Mi spiace metter il dito nella piaga dell'incoerenza del sindaco di Benevento, infatti, chi da un lato, come lui, si lamenta di esser stato lasciato solo di fronte alle ripetute incursioni della Lega e di Salvini, poi, dall'altro, si comporta allo stesso modo; chi non si piega alla linea mastelliana, a prescindere dai rispettivi partiti, riceve un calcio nel sedere senza alcuna remora. A me pare, dopo l'ennesima giravolta in giunta voluta senza una motivazione politica, che il sindaco abbia bisogno di un comitato ...

