Lazio ko con il Napoli ma Immobile da record (Di sabato 1 agosto 2020) Un Napoli ritrovato supera la Lazio per 3-1 ma rischia di perdere Lorenzo Insigne per la fondamentale trasferta di Champions League contro il Barcellona. Il capitano azzurro, protagonista di una buona prova e di un gol su rigore, nel finale si blocca per un problema muscolare. Nelle prossime ore, gli esami diranno se Insigne sarà a disposizione di Gattuso al Camp Nou. Una notizia che rischia di rovinare un'ultima partita di campionato positiva per gli azzurri, in gol anche con Fabian Ruiz e Politano. La Lazio chiude con una sconfitta e al quarto posto per via degli scontri diretti negativi con l'Atalanta. Festeggia soltanto Immobile, che vince la Scarpa d'Oro ed eguaglia il record di Higuain toccando quota 36 reti. Un'impresa straordinaria, compiuta fra l'altro al San Paolo nello stesso stadio ... Leggi su iltempo

