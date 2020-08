Juric: “Pessina deve rimanere. Mandzukic non ci interessa. Prenderemo circa quindici giocatori” (Di sabato 1 agosto 2020) Il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Ecco le sue parole. “Giocatori irrinunciabili per il prossimo anno? Sì. Più o meno dobbiamo prenderne una quindicina, ma in quei quindici ci sono giocatori che vogliamo riconfermare, giocatori che erano in prestito e che sanno come muoversi all’interno della squadra. La prima cosa che vogliamo fare è questa. Quando sono arrivato l’idea era che dovessimo cambiare tutti. Il presidente è molto attento ai conti, ed è rimasto sorpreso. Mi spiegò che la cosa più importante fosse non andare fuori budget. Poi ovviamente l’obiettivo era salvarsi, ma con i parametri di quel momento. Pessina? deve restare per forza. Non solo per noi, anche per lui. ... Leggi su alfredopedulla

