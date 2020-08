‘Isola 12’, Simone Susinna dimentica Mariana Rodriguez tra le braccia di una bellissima modella: ecco chi è! (Foto) (Di sabato 1 agosto 2020) Anche Simone Susinna, modello ex naufrago de L’Isola dei Famosi, ha ritrovato finalmente l’amore dopo la burrascosa fine della relazione con la showgirl Mariana Rodriguez durata circa un anno e mezzo. Mentre Mariana Rodriguez aveva voltato pagina iniziando a frequentare Stefano De Martino, Simone per diverso tempo ha preferito rimanere single e aspettare la donna giusta per lui. Ed ora quella donna sembra proprio essere arrivata: il settimanale Chi, infatti, ha paparazzato il modello in dolce compagnia sulle spiagge di Porto Cesareo, in Puglia. La fortunata è la bellissima modella e influencer spagnola Ana Moya Calzado, la quale nel suo curriculum sentimentale vanta anche una lunga relazione con un altro ex naufrago ... Leggi su isaechia

