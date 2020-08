Ibrahimovic è il giocatore più anziano ad andare in doppia cifra in Serie A (Di sabato 1 agosto 2020) Ibrahimovic mette a segno il suo gol numero 10 contro il Cagliari e nonostante un rigore parato batte un nuovo record come riporta Opta 38 & 302 – Zlatan #Ibrahimovic è il giocatore più anziano (38 anni e 302 giorni) nella storia della Serie A a girone unico ad aver raggiunto la doppia cifra di gol in una singola stagione. Bionico.#MilanCagliari #Milan pic.twitter.com/4Gn2JTdldo — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 1, 2020 L'articolo Ibrahimovic è il giocatore più anziano ad andare in doppia cifra in Serie A ilNapolista. Leggi su ilnapolista

OptaPaolo : 38 & 302 - Zlatan #Ibrahimovic è il giocatore più anziano (38 anni e 302 giorni) nella storia della Serie A a giron… - OptaPaolo : 4 - Lautaro #Martínez ha realizzato quattro gol da fuori area in questo campionato, l'ultimo giocatore dell'#Inter… - OptaPaolo : 50+50 - Zlatan #Ibrahimovic è il primo giocatore nella storia della Serie A a girone unico ad aver segnato almeno 5… - Danielee1899 : RT @gippu1: A 38 anni, 9 mesi e 29 giorni, Zlatan Ibrahimovic diventa il PIU' VECCHIO giocatore ad aver segnato almeno 10 gol in un campion… - C17Joker : RT @gippu1: A 38 anni, 9 mesi e 29 giorni, Zlatan Ibrahimovic diventa il PIU' VECCHIO giocatore ad aver segnato almeno 10 gol in un campion… -