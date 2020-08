Formula 1 – Silverstone, nessuna penalità per Charles Leclerc dopo le qualifiche (Di sabato 1 agosto 2020) Charles Leclerc partirà dal quarto posto nella gara di Silverstone di domani. Il pilota Ferrari rischiava di vedersi retrocedere in griglia a causa di una possibile penalità che i commissari avrebbero potuto infliggergli per unsafe release, episodio che lo ha visto coinvolto insieme a Lance Stroll nella terza sessione delle qualifiche. Analizzate le immagini, i commissari hanno deciso di non penalizzare nè Leclerc nè la Ferrari per quanto accaduto.L'articolo Formula 1 – Silverstone, nessuna penalità per Charles Leclerc dopo le qualifiche SPORTFAIR. Leggi su sportfair

