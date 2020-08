F1, Gp Gran Bretagna: la Mercedes dà un secondo a tutti in qualifica. Leclerc quarto, Vettel dietro (Di sabato 1 agosto 2020) Ancora Lewis Hamilton: record della pista a Silverstone e pole position per partire davanti a tutti nel Gran premio di Gran Bretagna. Subito dietro il compagno di squadra Bottas, poi a un secondo tutti gli altri. Leclerc strappa un’incredibile quarta posizione, l’altra Ferrari di Vettel è molto più indietro: decima posizione in griglia. L'articolo F1, Gp Gran Bretagna: la Mercedes dà un secondo a tutti in qualifica. Leclerc quarto, Vettel dietro proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Una Mercedes spaziale domina le qualifiche del GP Gran Bretagna, quarta prova del Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo aver ristabilito le gerarchie nella FP3, Hamilton e Bottas hanno letteralmente demoli ...

