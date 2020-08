Due incidenti sulla Torino-Savona, 2 bambini tra i feriti (Di sabato 1 agosto 2020) L’autostrada A6 Torino-Savona in direzione Savona è stata chiusa e poi riaperta a causa di due incidenti. Una decina i feriti, tra cui anche due bambini trasportati in elisoccorso in ospedale. 5 chilometri di coda. Sono due gli incidenti questa mattina avvenuti a Torino tra Mondivì e Niella Tanaro, sulla A6 Torino-Savona in direzione Savona. Coinvolte 5 auto e una decina di persone. Nel primo incidente sono state sono state ferite 6 persone e 3 nel secondo, tra cui due bambini di 4 e 6 anni fortunatamente in condizioni non gravi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e l’elicottero del 118. Il primo è avvenuto al km 64 subito ... Leggi su bloglive

TgrPiemonte : L’autostrada A6 Torino-Savona chiusa in direzione mare per due incidenti stradali avvenuti fra Mondovì e Niella Tan… - SkyTG24 : #Milano, almeno 74 incidenti con il monopattino in due mesi - Raffaele_NA : Ma quando per sciagure naturali o incidenti o che coinvolgono persone si dice 'prima donne e bambini'. Quel 'prima… - bianca_caimi : RT @TgrPiemonte: L’autostrada A6 Torino-Savona chiusa in direzione mare per due incidenti stradali avvenuti fra Mondovì e Niella Tanaro, lu… - torinoggi : Due incidenti stradali sulla Torino-Savona: una decina in totale i feriti, tra cui anche bambini -

Ultime Notizie dalla rete : Due incidenti Due incidenti a Cantù Coinvolti motociclista e pedone La Provincia di Como Incidenti, quattro morti in poche ore: un venerdì tragico in Toscana

Firenze, 1 agosto 2020 - E' stato un venerdì 31 luglio tragico sulle strade della Toscana. Quattro incidenti mortali in poche ore disseminati tra Carrara, Grosseto, e l'Aretino, dove due sono state le ...

Due incidenti stradali sulla Torino-Savona, poco distanti uno dall’altro: una decina in totale i feriti, tra cui anche bambini

Il primo sinistro, sul viadotto a valle dell’ingresso del casello di Mondovì, vede coinvolti tre veicoli, con sette feriti (di cui due bambini in elisoccorso al Regina Margherita). Nel secondo, poco d ...

Firenze, 1 agosto 2020 - E' stato un venerdì 31 luglio tragico sulle strade della Toscana. Quattro incidenti mortali in poche ore disseminati tra Carrara, Grosseto, e l'Aretino, dove due sono state le ...Il primo sinistro, sul viadotto a valle dell’ingresso del casello di Mondovì, vede coinvolti tre veicoli, con sette feriti (di cui due bambini in elisoccorso al Regina Margherita). Nel secondo, poco d ...