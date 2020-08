Distanziamento sui treni, Speranza: "L’obbligo resta, ho firmato ordinanza" (Di sabato 1 agosto 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma la misura del Distanziamento sociale sui treni, senza aspettare il nuovo Dpcm. "È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato un’ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il Distanziamento di almeno un metro, che l’obbligo delle mascherine" annuncia il ministro su Facebook.Stop al Distanziamento sui treni. Ricciardi: "Così diventano mezzi insicuri"Mentre in Italia il trend di nuovi contagi da coronavirus è in ... Leggi su blogo

robersperanza : È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato ordinanza che ribadisc… - Agenzia_Ansa : Resta il #distanziamento sui #treni e l'obbligo di #mascherine: il ministro della salute @robersperanza ha firmato… - LucaBizzarri : Ministero pubblica le linee guida che prevedono il non distanziamento sui treni in presenza di altri fattori, Treni… - pipporuberti : RT @robersperanza: È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato ordinanza che ribadisce che… - AnnaCats66 : RT @cicciogia: Aumentano i contagi, sui treni e gli aerei non c'è distanziamento, in discoteca si balla ammassati a migliaia, nessuno indos… -