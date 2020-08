De Laurentiis sul litigio in Lega: «Mi dispiace per aver reagito impropriamente e poco educatamente» (Di sabato 1 agosto 2020) Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è tornato anche sul litigio avuto nel corso dell’assemblea di Lega con una dirigente della Serie A, Viola Fabri. Il patron le ha rivolto una frase per cui è stato accusato di sessismo. Le ha detto «Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli». Ieri, ammettendo l’accaduto, si è detto dispiaciuto e si è scusato pubblicamente. «Mi dispiace per aver reagito impropriamente e poco educatamente. Poiché in una giornata di tensione per altre motivazioni, avevo visto per l’ennesima volta irrisolta una pendenza che ci trasciniamo da anni per il ... Leggi su ilnapolista

