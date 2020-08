Crollo delle entrate sui tributi locali dopo la pandemia, il Governo ci mette 27 milioni (Di sabato 1 agosto 2020) Sicindustria, effetto shock da Coronavirus: l'80% delle imprese non ha i soldi per pagare le tasse 3 April 2020 Coronavirus: 'Task force per pagare i creditori del Comune, stop a tasse e bollette' 7 ... Leggi su palermotoday

renatobrunetta : Nel 2^ trim. 2020, l’#Istat stima un crollo del Pil senza precedenti: -12,4 per effetto della pandemia e del lockdo… - Black7Soul8 : RT @DavelloStefano: Secondo #Gualtieri il crollo del #Pil del 12,4% è meno grave delle stime. Ma se dal Ministero dell’Economia si fanno s… - pazzoperrep : Coronavirus Story (114) 24 febbraio 2020 Miscellanea. Cronache da una paese che si è scoperto fragile. In fo… - SamaRosa70 : RT @DavelloStefano: Secondo #Gualtieri il crollo del #Pil del 12,4% è meno grave delle stime. Ma se dal Ministero dell’Economia si fanno s… - fiera871123456 : RT @DavelloStefano: Secondo #Gualtieri il crollo del #Pil del 12,4% è meno grave delle stime. Ma se dal Ministero dell’Economia si fanno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo delle L'e-commerce non basta a frenare il crollo delle lettere: il lockdown pesa sulle Poste la Repubblica Corinaldo, chiusa l'inchiesta bis per la strage alla Lanterna Azzurra: gli indagati sono 19/ La lista completa

ANCONA - Dopo la banda dello spray, tocca a chi, per «negligenza, imprudenza e imperizia» ha lasciato che la Lanterna Azzurra si trasformasse in una trappola mortale: «Un locale totalmente inidoneo si ...

COMMERCIO, CODACONS: VENDITE ANCORA NEGATIVE, CROLLANO I NON ALIMENTARI

I dati sulle vendite al dettaglio di giugno sono per il Codacons estremamente negativi e appaiono ancora lontani dai livelli pre-Covid. Lo afferma l’associazione, commentando i numeri forniti oggi dal ...

ANCONA - Dopo la banda dello spray, tocca a chi, per «negligenza, imprudenza e imperizia» ha lasciato che la Lanterna Azzurra si trasformasse in una trappola mortale: «Un locale totalmente inidoneo si ...I dati sulle vendite al dettaglio di giugno sono per il Codacons estremamente negativi e appaiono ancora lontani dai livelli pre-Covid. Lo afferma l’associazione, commentando i numeri forniti oggi dal ...