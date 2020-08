Calcio, il Tar conferma: no al ripescaggio del Corato in Serie D (Di sabato 1 agosto 2020) Corato - Rimane confermata la decisione con la quale il Collegio di Garanzia del Coni, il 9 luglio scorso, ha respinto il ricorso proposto dall'USD Corato Calcio 1946 per contestare la delibera del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CORATO - Rimane confermata la decisione con la quale il Collegio di Garanzia del Coni, il 9 luglio scorso, ha respinto il ricorso proposto dall’USD Corato Calcio 1946 per contestare la delibera del pr ...

Il Tavagnacco non si vuole arrendere: «Ricorso al Tar per restare in serie A»

Arriverà domani, venerdì 31, la decisione del Tar che influirà non poco sul futuro del Tavagnacco, che saprà quindi se dovrà giocare in serie B come da decisione federale, o potrà ritornare subito in ...

