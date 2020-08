Bielorussia, più di 60mila persone in piazza per protestare contro Lukashenko (Di sabato 1 agosto 2020) In Bielorussia, più di 60mila persone sono scese in piazza a protestare contro Lukashenko e sostenere la nuova candidata dell’opposizione. In Bielorussia, si è svolta ieri nel Parco dell’Amicizia dei popoli di Minsk, quella che molti osservatori politici hanno definito come una delle più grandi proteste politiche da quando la nazione è diventata indipendente. Più … L'articolo Bielorussia, più di 60mila persone in piazza per protestare contro Lukashenko proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Floflo492 : RT @Marco_dreams: 10 gg alle elezioni in Bielorussia. Candidata dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Lukashenko dice: 'La nostra Costit… - Gemma09871393 : RT @Marco_dreams: 10 gg alle elezioni in Bielorussia. Candidata dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Lukashenko dice: 'La nostra Costit… - ritornoalfutur2 : RT @Marco_dreams: 10 gg alle elezioni in Bielorussia. Candidata dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Lukashenko dice: 'La nostra Costit… - AminelliVr : RT @Marco_dreams: 10 gg alle elezioni in Bielorussia. Candidata dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Lukashenko dice: 'La nostra Costit… - Believe21063843 : RT @Marco_dreams: 10 gg alle elezioni in Bielorussia. Candidata dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Lukashenko dice: 'La nostra Costit… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia più Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it