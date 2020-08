Alga tossica nel nord barese Ostreopsis ovata (Di sabato 1 agosto 2020) Di Francesco Santoro: La diffusione dell’Alga tossica a nord e a sud di Bari non si ferma. Lo confermano le analisi compiute dall’Arpa Puglia. Concentrazioni elevate del microrganismo sono state registrate a Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, a San Giorgio e Santo Spirito. La Ostreopsis ovata potrebbe provocare irritazioni, febbre e affezioni di natura respiratoria. L’Osservatorio epidemiologico della Regione Puglia ha attivato il numero verde 800 210 144. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18. A Bisceglie, il sindaco Angelantonio Angarano, ha firmato il divieto di balneazione in zona Ripalta. L'articolo Alga tossica nel nord barese <span ... Leggi su noinotizie

