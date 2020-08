Abolito il distanziamento sociale sui treni: #trenitalia è trend topic ed esplode la polemica su Twitter (Di sabato 1 agosto 2020) Da quest’oggi Italo e trenitalia non devono più osservare le norme di distanziamento sociale, né sulle linee a lunga percorrenza né su quelle a media: i treni Frecciargento e Frecciarossa e i treni Italo possono quindi viaggiare da adesso al 100% dei posti. I passeggeri, dal canto loro, dovranno dichiarare di non essere affetti dal … L'articolo Abolito il distanziamento sociale sui treni: #trenitalia è trend topic ed esplode la polemica su Twitter NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

