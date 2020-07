Xbox Series X: il controller della console next-gen sarà compatibile anche con Xbox One (Di venerdì 31 luglio 2020) Microsoft sta adottando un approccio innovativo con la nuova generazione di console. L'obiettivo è consentire il passaggio ad un hardware più potente nel modo più semplice possibile e ad un costo inferiore. Sapevamo che la retrocompatibilità dei controller (oltre ai giochi) sarebbe stata possibile: in sostanza sarete in grado di utilizzare i vostri controller Xbox One su Xbox Series X, ma ora apprendiamo che è vero anche il contrario.In effetti, Jason Ronald, direttore responsabile del progetto Xbox Series X, ha confermato questa notizia su Twitter. "Sì. I vostri controller Xbox One ... Leggi su eurogamer

InstantGamingES : Domino’s Pizza trolea a Halo Infinite ?? - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Il controller di #XboxSeriesX sarà compatibile anche con #XboxOne. - GameXperienceIT : The Initiative: spuntano in rete i primi #Artwork del gioco per XBOX Series X - Eurogamer_it : Il controller di #XboxSeriesX sarà compatibile anche con #XboxOne. - Console_Tribe : Il controller di Xbox Series X sarà compatibile con Xbox One - -