Voto Regionali Puglia – I RISULTATI – (Di venerdì 31 luglio 2020) Alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio 2020, si è conclusa la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al Voto residenti in Puglia, hanno potuto esprimere la loro opinione sulla proposta effettuata dalla candidata Presidente Antonella Laricchia di concorrere alle prossime elezioni Regionali nell’ambito di una coalizione composta dal MoVimento 5 Stelle e liste civiche. Sono state espresse complessivamente 1.505 preferenze da parte degli aventi diritto al Voto. Di seguito pubblichiamo l’esito della votazione certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i RISULTATI saranno depositati presso due notai): SÌ – 1.179 voti (78.3 %) NO – 326 voti (21.7 %) Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica ... Leggi su ilblogdellestelle

