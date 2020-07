Via le multe alle Ong e porti spalancati ai clandestini. Così i giallofucsia cancellano i dl Sicurezza (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – A quanto pare il governo giallofucsia ha trovato la quadra per cancellare i decreti Sicurezza e spalancare ancora di più i porti alle Ong e ai clandestini. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e gli esponenti della maggioranza hanno raggiunto un’intesa sul nuovo testo per superare i dl Sicurezza dell’ex titolare del Viminale Matteo Salvini. E’ significativo che l’accordo arriva proprio nel giorno in cui i giallofucsia in Senato hanno votato sì all’autorizzazione a procedere per il leader della Lega, che andrà a processo per la vicenda della nave Ong Open Arms. Il testo ora sarà inviato alle autonomie locali, poi a settembre verrà portato in Consiglio dei ... Leggi su ilprimatonazionale

