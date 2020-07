Un anonimo benefattore dona 150mila euro e salva la casa del piccolo Leo (Di venerdì 31 luglio 2020) Un anonimo benefattore ha versato 152 mila euro per ricomprare all’asta una casa speciale, a misura di un bambino speciale: Leonardo, 14 anni compiuti a maggio, affetto dalla sindrome di Dravet. La struttura era stata messa in vendita a causa della crisi dell’azienda di famiglia ma, dopo due anni di incubo, finalmente è arrivato il bonifico sul sito della Pro Loco di Piazzola sul Brenta. Al Corriere della Sera la mamma, Martina Varini, racconta cosa significhi vivere con questa disabilità.“Deve essere assistito giorno e notte. La casa è su due piani ma di sopra Leonardo non può andare, perché ci sono diciotto scalini. Giù abbiamo allestito un divano letto, che la sera diventa un matrimoniale. Dorme lì, sempre con una persona accanto, ... Leggi su huffingtonpost

