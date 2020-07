“Tutti hanno notato”. Belen Rodriguez lo ha fatto con lui, non uno a caso. E ora? Spiegazioni? (Di venerdì 31 luglio 2020) Belen Rodriguez è il simbolo di questa estate 2020. Imperterrito il gossip non si ferma, come una lavatrice che centrifuga la fa roteare e la strapazza. Prima con Stefano De Martino poi senza, di nuovo con e poi sbuca Gianmaria Antinolfi. Gianmaria Antinolfi scompare e riappare, vuole solo popolarità o forse no, voleva solo spupazzarsela qb, allora Belen parte alla volta di Ibiza con gli amici e Santi lo spettatore. Proprio nel momento in cui ci siamo rassegnati a vederla single e occupata a fare altro, manciate di minuti eh, mica fuffa, spunta lui. Anzi, ri-spunta lui. Ma lui chi? Lui lui… Iannone. Allora, nel caso in cui viveste in una landa desolata, Andrea Iannone è un pilota motociclistico italiano, ma non solo, perché nella sua carriera vanta ... Leggi su caffeinamagazine

