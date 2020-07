Ti ricordi… Quando il Torino appena tornato in Serie A soffiò Martin Vasquez al Real Madrid con una trattativa in stile spy story (Di venerdì 31 luglio 2020) Stanza di un albergo, di quelli di lusso coi merletti e il parquet. Pieno centro di Madrid: churros su vassoi d’argento, caffè fumanti (una ciofeca, ma tant’è), parole dolci, promesse sussurrate e il terrore che qualcuno rompa l’idillio bussando alla porta. Se accade, il piano è semplice: via, nascondersi in bagno. Amanti clandestini? Potrebbero sembrar tali e in un certo senso lo sono: c’è qualcuno da lasciare, ignaro che di lì a poco sarà lasciato, e qualcun altro da abbracciare. Ma non sono mogli, mariti e amanti: sono il Real Madrid, Rafael Martin Vasquez e il Torino. Coi blancos nel ruolo della moglie da lasciare e il Toro in quello del nuovo amore da sposare e in mezzo una trattativa clandestina ... Leggi su ilfattoquotidiano

KirigayaTakane : @Chuuyas_girl Ti ricordi quando ti ho detto che questo gioco ha un sacco di teorie che lo riguardano? Beh, questo è solo un assaggio lol - psikonerd : @luigidimaio Ti ricordi quando volevi dargli l'impeachment? ?????? - bista92 : @_DAGOSPIA_ #Malago non vuole privilegi altrimenti si dimette, troppo facile quando stanno già cambiando le norme,… - xbwleialoony : @occhibagnati oddio sì? qui no, cioè magari sentito dire sì ma non era di uso comune, ho visto espandersi l'uso del… - U018688 : Ricordi quando ti sei unito a Twitter? Io sì! #IlMioAnniversarioDiTwitter -

Ultime Notizie dalla rete : ricordi… Quando BLOCK NOTES: DA MEMORIE E RICORDI A PROSPETTIVE FUTURE PER SUPERARE LA CRISI oksiena.it