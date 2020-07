Switch inarrestabile in Giappone con vendite cento volte superiori a quelle di PS4 (Di venerdì 31 luglio 2020) Nintendo Switch sembra proprio non avere rivali in Giappone, dato che nell'ultima settimana l'ibrida ha registrato vendite cento volte superiori a quelle di PS4.Nello specifico, Switch ha piazzato 108.883 unità nella settimana dal 20 al 26 luglio 2020, con il conteggio totale che arriva a 12.012.998 console piazzate per il modello originale.PS4 si trova al terzo posto, dopo Switch Lite, con 833 console vendute, mentre Xbox continua a non essere la "console preferita" del pubblico Giapponese: Xbox One X ha venduto 23 unità durante la settimana e Xbox One S 17.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Switch inarrestabile Switch inarrestabile in Giappone con vendite cento volte superiori a quelle di PS4 Eurogamer.it PS4, Xbox One, Switch e PC: tutti i giochi in uscita a agosto

Luglio, caratterizzato dall'uscita su PlayStation 4 di Ghost of Tsushima (qui la recensione), è agli sgoccioli, quindi è il momento di dare uno sguardo ai giochi che debutteranno ad agosto su PlayStat ...

PINKO rivoluziona il retail con SWITCHUP iMonocle

SWITCHUP e PINKO creano un nuovo rapporto tra Brand, Store e Shopper: nella nuova boutique in Napoli, il dettaglio degli outfit è narrato attraverso un racconto di immagini e animazioni digitali, in u ...

Luglio, caratterizzato dall'uscita su PlayStation 4 di Ghost of Tsushima (qui la recensione), è agli sgoccioli, quindi è il momento di dare uno sguardo ai giochi che debutteranno ad agosto su PlayStat ...SWITCHUP e PINKO creano un nuovo rapporto tra Brand, Store e Shopper: nella nuova boutique in Napoli, il dettaglio degli outfit è narrato attraverso un racconto di immagini e animazioni digitali, in u ...