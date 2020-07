Strage discoteca: avviso di chiusura delle indagini per 18 (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ANCONA, 31 LUG - avviso di chiusura delle indagini per 18 persone e una società, la Magic srl, per la Strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l'8 ... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : Strage discoteca Corinaldo, tutti condannati - fattoquotidiano : I sei componenti della cosiddetta “Banda dello spray” che l’8 dicembre 2018 agirono nella discoteca Lanterna azzurr… - iconanews : Strage discoteca: avviso di chiusura delle indagini per 18 - RaskolnikovG : RT @ilmanifesto: Corinaldo, tutti condannati per la strage in discoteca | il manifesto - MicheleVesch : RT @ilmanifesto: Corinaldo, tutti condannati per la strage in discoteca | il manifesto -