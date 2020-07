Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega soffre, il Pd non ne approfitta (Di venerdì 31 luglio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega soffre, il Pd non ne approfitta Piove sul bagnato in casa Lega. Dopo che ieri il Senato ha mandato a processo Matteo Salvini per il caso Open Arms, ora il Carroccio deve registrare un ulteriore calo dei consensi. Gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire tra il 30 e il 31 luglio, danno la Lega in calo dello 0,3% al 24,4%. Voti che vengono recuperati da Fratelli d’Italia che, infatti, cresce al 16,3%. Tra le forze di governo, il Pd non riesce ad approfittare della fase negativa vissuta dal partito di Salvini. Rispetto alla rilevazione della settimana precedente, i dem flettono dello 0,1% al 20,2%. Rimangono così poco più ... Leggi su termometropolitico

