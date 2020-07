Separazioni e divorzi virtuali: guida e modelli del tribunale di Milano (Di venerdì 31 luglio 2020) Udienze virtuali per Separazioni e divorzioSeparazioni consensuali virtualidivorzi congiunti virtualiSeparazioni e divorzi virtuali: i modelliUdienze virtuali per Separazioni e divorzioTorna su La legge n. 77/2020 di conversione del decreto legge n. 34/2020 ha previsto che le udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto possono continuare a essere svolte in modalità virtuale sino al 31 ottobre 2020. Così, il tribunale di Milano, considerato che la trattazione virtuale è uno strumento utile per permettere il contenimento dell'epidemia ed evitare il pericolo di ... Leggi su studiocataldi

"Aspetti psicologici e principio di bigenitoralità ai tempi del Covid". E’ stato il tema dell’incontro, virtuale, del Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario. Relatori Lucia Francia.

La legge n. 77/2020 di conversione del decreto legge n. 34/2020 ha previsto che le udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto possono continuare a essere svolte in modalità virtuale ...

