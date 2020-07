Sea Watch, Giorgia Linardi: "Visto? Non sono le Ong ad attirare i migranti" (Di venerdì 31 luglio 2020) “Assurdo pensare che le Ong influiscano sul flusso dei migranti nel Mediterraneo. La correlazione non c’è”. Giorgia Linardi, portavoce della organizzazione non governativa Sea Watch, parla con HuffPost degli sbarchi sulle nostre coste ai tempi del Covid, sbarchi che dimostrano quanto l’accusa di essere dei “taxi del mare” fosse esclusivamente strumentale. Quello dei migranti è al solito un tema che agita non poco il governo, che lei ritiene “non in discontinuità con quello precedente” sia sulla Libia che sul rapporto con le organizzazioni non governative. Tra le misure in arrivo, certo, c’è lo stop alle multe amministrative per le Ong, percepito da alcuni osservatori come il segnale di un cambio di rotta. Ma da ... Leggi su huffingtonpost

Dalla Sea Watch alla Gregoretti, sono numerosi gli episodi di "porti chiusi" da parte di Salvini, come responsabile del Viminale. Il sì del Senato al processo per l'ex ministro Matteo Salvini, ha vist ...

