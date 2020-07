Sampdoria, i convocati di Ranieri per Brescia (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della gara con Brescia. Ecco di seguito la lista definitiva: Portieri: Audero, Falcone, Raspa. Difensori: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira. Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez. Foto: Ranieri twitter samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

