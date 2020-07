Paulo Fonseca: "Contro la Juve spazio per Fuzato e Calafiori. A fine stagione farà un bilancio" (Di venerdì 31 luglio 2020) Partita finale di campionato, poi sarà tempo di Europa League. Dopo aver conquistato la certezza del quinto posto, la Roma sarà ospite della Juventus per la 38ª giornata di Serie A. Come di consueto Paulo Fonseca ha parlato alla stampa alla vigilia del match. Queste le sue parole: "A fine stagione farò un bilancio e dirò come è andata. Adesso pensiamo alla Juventus, poi al Siviglia. Nella corsa per il quarto posto abbiamo sbagliato qualcosa. Posso fare un bilancio senza trovare scuse. Fuzato e... Leggi su 90min

Pall_Gonfiato : Le dichiarazioni di Paulo #Fonseca alla vigilia di #JuventusRoma - teladoiotokyo : Fonseca alla vigilia di Juventus-Roma: Il bilancio lo faremo solo a fine stagione. Contro la Juventus in campo Cala… - InfoSughi : RT @4n1mo51t1som1n4: Nelle ultime 7 partite: diciannove punti su ventuno, media di 2.71; venti reti fatte, 2.5 a partita. Undici giocatori… - CarloEmmiti : Migliore allenatore stagione 19/20 della Serie A: Paulo Fonseca. Opinione squisitamente personale - Israel_Cordova : @henr1que_sant0s Roberto Fonseca? Paulo Comelli? -