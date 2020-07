Palamara, nuovo interrogatorio per le accuse di corruzione (Di venerdì 31 luglio 2020) L’ex consigliere del Csm è stato nuovamente interrogato: otto ore di domande, fino a notte fonda. Per rispondere delle nuove accuse di corruzione e violazione del segreto istruttorio. Un lunghissimo interrogatorio, che si è concluso in piena notte: «Non ha veicolato nessun esposto e per il resto ha chiarito rapporti di amicizia, quasi familiari, con gli … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

3456rrr : @docst Spera in un nuovo Palamara ,per alleggerire i conti familiari con la giustizia. - TwittIt79840933 : RT @PaoloBorchia: Nulla di nuovo nel paese di #Palamara. Persa un'occasione per dimostrare un minimo di credibilità. #iostoconSalvini https… - ricatti88 : RT @PaoloBorchia: Nulla di nuovo nel paese di #Palamara. Persa un'occasione per dimostrare un minimo di credibilità. #iostoconSalvini https… - La_manina__ : @francescoadduce @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi Scusa, ma non leggo nulla di nuovo: Davigo e Palamara presi come p… - annatorre7 : RT @PaoloBorchia: Nulla di nuovo nel paese di #Palamara. Persa un'occasione per dimostrare un minimo di credibilità. #iostoconSalvini https… -

Ultime Notizie dalla rete : Palamara nuovo Giusto rigore, non ritorsione Avvenire Lega, la solitudine di Salvini e la guerra con Renzi: «Fa solo supercazzole»

Mattanza o meno, la questione che è andata di nuovo in scena ieri in Senato è se una decisione ... L'ex segretario Pd denuncia lo scandalo della chat dei magistrati, nella vicenda Palamara, proprio ...

Matteo Salvini sarà processato: i suoi commenti a caldo – VIDEO

Se pensano di intimorire la Lega con un processo politico “alla Palamara” (“Salvini ha ragione ma va attaccato ... Il segretario della Lega non è nuovo ad affermazioni del genere: in passato aveva ...

Mattanza o meno, la questione che è andata di nuovo in scena ieri in Senato è se una decisione ... L'ex segretario Pd denuncia lo scandalo della chat dei magistrati, nella vicenda Palamara, proprio ...Se pensano di intimorire la Lega con un processo politico “alla Palamara” (“Salvini ha ragione ma va attaccato ... Il segretario della Lega non è nuovo ad affermazioni del genere: in passato aveva ...