Osimhen-Napoli: tutti i segreti, dall’infanzia all’ufficialità (Di venerdì 31 luglio 2020) Dalle bottiglie di acqua vendute ai semafori di Lagos al San Paolo di Napoli. È la storia di un ragazzino preso di mira dal fato. Che ha perso la mamma a 6 anni e che cercava scarpe da calcio in una discarica a cielo aperto. Dai sogni alla realtà. Perché la rincorsa di Victor nasce in un campo di terra e con un pallone sgonfio. Tra la polvere e il cemento. La bramosia di diventare un calciatore era più forte di ogni avversità. La povertà assoluta era un incubo da scacciare via con il sudore, il sacrificio, l’impegno e la passione. La meta era distante. Tanti coetanei avevano smesso di crederci ma Victor non si è mai arreso. Lui correva e lottava più di tutti negli allenamenti, per raggiungere il suo traguardo. Voleva esaudire il suo desiderio e rispettare le promesse. Un destino segnato: ... Leggi su alfredopedulla

