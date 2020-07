Nel Pisano, consigliera leghista: "I bimbi rom sono un po' animaletti..." E' polemica (Di venerdì 31 luglio 2020) Durante una riunione del consiglio comunale a San Giuliano Terme. Dal Pd: "Frase ignobile e vergognosa..." e chiedono le dimissioni Leggi su repubblica

mante : Oggi sul Corriere c’è una lettera della ministra Pisano che annuncia una norma nel prossimo decreto semplificazione… - ferra2113 : RT @repubblica: Nel Pisano, consigliera leghista: 'I bimbi rom sono un po' animaletti...' E' polemica - rep_firenze : Nel Pisano, consigliera leghista: 'I bimbi rom sono un po' animaletti...' E' polemica [di LAURA MONTANARI] [aggiorn… - cronaca_news : Nel Pisano, consigliera leghista: 'I bimbi rom sono un po' animaletti...' E' polemica - romanannamaria : RT @repubblica: Nel Pisano, consigliera leghista: 'I bimbi rom sono un po' animaletti...' E' polemica -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Pisano

La Repubblica Firenze.it

Il primo richiamo alla consigliera viene dalla giunta di San Giuliano. Nel Pisano, la leghista: "Bambini rom come animaletti...". E' polemica in riproduzione.... Condividi Poi ci pensa Mazzeo ...Come spendere i fondi del recovery fund? Il discorso non sarà solo come spenderli, ma anche come organizzare la struttura che dovrebbe decidere come allocare le risorse. Le vie in principio erano due: ...