Meteo, l'ondata di caldo LIVE: raggiunti i primi +42°C dell'anno in Italia, il record è della Calabria. Clima rovente in tutto il Paese (Di venerdì 31 luglio 2020) Altro giorno di anticiclone rovente nordafricano, altro record per quest'estate: sfondato anche il muro dei +42°C toccati nelle ore centrali di oggi nel Sud Italia, più precisamente in Calabria, nella provincia settentrionale del Catanzarese, esattamente nel comune di Sellia. E la Calabria si sta mostrando, oggi, la regione Italiana senz'altro più "infuocata", con diverse località che hanno superato i +41°C e qualcuna anche abbondantemente, come Torano Castello nel Nord Cosentino che, con +41,5°C, supera anche il record sardo di ieri. Ma, naturalmente, come accade da qualche giorno, il caldo torrido oramai è padrone dell'Italia intera, in seno ...

