Lego e Trenitalia insieme per un treno…coi baffi | ecco il ‘rock’ di Super Mario

ROMA – Il treno regionale Super Mario Rock di Trenitalia è in arrivo in perfetto orario al binario 1 di Roma Termini: anzi, è già arrivato stamattina, proprio di fronte al nuovo Lego Store della stazione, il primo in Europa ad aprire i battenti in uno scalo ferroviario. In occasione dell'arrivo in Italia di Lego Super Mario, attesissimo dagli appassionati e che debutterà sugli scaffali domani 1 agosto, Lego Italia e Trenitalia, società di trasporto del Gruppo FS Italiane, hanno annunciato una partnership che le vedrà protagoniste nel corso dei prossimi mesi e che ha preso vita già da stamattina con la presentazione al pubblico di un treno unico nel suo genere: si tratta di un treno regionale a doppio piano Rock, nuovo arrivato della flotta di Trenitalia, che è stato completamente brandizzato all'esterno, con livrea bianca e adesivi e decalcomanie del simpatico idraulico baffuto e dei suoi compagni di avventura, da Joshi agli acerrimi nemici fungiformi Goomba, e anche all'interno, con gli altoparlanti che all'arrivo in stazione riproducono il celebre jingle della serie, creando il Treno Ufficiale Lego Super Mario.

