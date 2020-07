L’agenda delle priorità (Di venerdì 31 luglio 2020) What to think about Nel 1972, due sociologi americani, Maxwell E. McCombs e Donald Lewis Shaw, sviluppando il lavoro di Walter Lippman sulla formazione dell’opinione pubblica, introdussero nelle scienze sociali una teoria destinata a diventare un punto di riferimento negli anni a venire. Erano anni nei quali cominciavano a prendere corpo i primi studi sugli … Leggi su periodicodaily

joseph_kappa : RT @NatMarmo: Vi svelo un segreto: Renzi detta l'agenda politica in Italia. Sarebbe stato attaccato a prescindere dalla decisione presa, o… - sebaquila : RT @FunkyDancer_: @sebaquila Difatti chi ha fanculizzato l Oms, e non parlo di Trump, ha avuto pochi morti e nessuna restrizione delle libe… - FunkyDancer_ : @sebaquila Difatti chi ha fanculizzato l Oms, e non parlo di Trump, ha avuto pochi morti e nessuna restrizione dell… - PennyDreadfull_ : RT @NatMarmo: Vi svelo un segreto: Renzi detta l'agenda politica in Italia. Sarebbe stato attaccato a prescindere dalla decisione presa, o… - BiancoliRosella : RT @NatMarmo: Vi svelo un segreto: Renzi detta l'agenda politica in Italia. Sarebbe stato attaccato a prescindere dalla decisione presa, o… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agenda delle Giorgio Vittadini: «Ripartire con lo spirito del 1948» Corriere della Sera