Io vi dichiaro Marito e Marito: Recensione, Trama, Cast (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel 2007 è uscito nei Cinema il Film Io vi dichiaro Marito e Marito, diretto dal Regista Dennis Dugan. Due amici si improvvisano coppia gay per uscire da un problema economico ma non hanno fatto i conti con un’affascinante avvocatessa che farà di tutto per farli uscire allo scoperto. In Italia al Box Office Io vi dichiaro Marito e Marito ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione 1,5 milioni di euro e 496 mila euro nel primo weekend. Leggi anche: Alibi.com: Recensione, Trama, Cast Io vi dichiaro Marito e Marito: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

