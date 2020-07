In Inghilterra tornano restrizioni per 4 milioni di persone: "Vediamo contagi crescere" (Di venerdì 31 luglio 2020) Dalla mezzanotte scorsa è scattato un brusco giro di vite per i movimenti di oltre 4 milioni di persone nel nord dell’Inghilterra, a seguito di un forte ritorno dell’epidemia di coronavirus. Tra le altre cose, alle persone di gruppi familiari diversi è proibito incontrarsi al chiuso nella Greater Manchester e in parti del Lancashire orientale e del West Yorkshire. Un nucleo familiare potrà andare al pub, ma senza mescolarsi con altre persone. Le autorità locali e la polizia avranno potere di far applicare le restrizioni. Le nuove regole arrivano quasi quattro settimane dopo che le restrizioni erano state allentate in tutta l’Inghilterra, consentendo alle persone di incontrarsi al chiuso per ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : In Inghilterra tornano restrizioni per 4 milioni di persone: 'Vediamo contagi crescere' - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: In Inghilterra tornano restrizioni per 4 milioni di persone: 'Vediamo contagi crescere' - Walter00365070 : RT @Virus1979C: In Inghilterra tornano restrizioni per 4 milioni di persone: 'Vediamo contagi crescere' - Virus1979C : In Inghilterra tornano restrizioni per 4 milioni di persone: 'Vediamo contagi crescere' - CapaGira : RT @HuffPostItalia: In Inghilterra tornano restrizioni per 4 milioni di persone: 'Vediamo contagi crescere' -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra tornano In Inghilterra tornano restrizioni per 4 milioni di persone: "Vediamo contagi crescere" L'HuffPost golf, spagnoli al proscenio sul EuroTour

PRIMO GIRO: Dominio spagnolo nella prima giornata dell’Hero Open, il secondo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo lo stop per la pandemia. Sul pe ...

Coronavirus, tornano restrizioni in Inghilterra per 4 milioni di persone

Da mezzanotte è scattato un brusco giro di vite per i movimenti di oltre 4 milioni di persone nel nord dell'Inghilterra, a seguito di un forte aumento di contagi da coronavirus. Tra le altre cose, all ...

PRIMO GIRO: Dominio spagnolo nella prima giornata dell’Hero Open, il secondo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo lo stop per la pandemia. Sul pe ...Da mezzanotte è scattato un brusco giro di vite per i movimenti di oltre 4 milioni di persone nel nord dell'Inghilterra, a seguito di un forte aumento di contagi da coronavirus. Tra le altre cose, all ...