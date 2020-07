Il Pd pugliese pronto a 'riaprire' il Consiglio e votare la doppia preferenza: 'Basta propaganda dal centrodestra' (Di venerdì 31 luglio 2020) 'Il Partito Democratico è pronto a votare anche domani la riforma della legge elettorale che prevede doppia preferenza di genere e obbligo di rispettare la proporzione 60/40 tra i generi nella ... Leggi su baritoday

Ultime Notizie dalla rete : pugliese pronto

BariToday

Palmisano: «Qualora dovessimo essere ripescati in Eccellenza ci muoveremo sul mercato per assemblare una squadra all’altezza della situazione che ci permetta di conservare la categoria e porre le basi ...Il Governo è pronto ad intervenire con un decreto legge ad hoc che inserisca la doppia preferenza di genere nella Regione Puglia. In una serie di incontri e di pareri intercorsi nella giornata di ieri ...