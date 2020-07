I casi crescono (+386): "Più giovani e stranieri". Ma i morti sono solo 3 (Di venerdì 31 luglio 2020) Andrea Cuomo Dal 12 giugno non c'erano così tanti contagi Gimbe: in una settimana aumento del 23,3% crescono i numeri, e con essi cresce la paura per una spagnolizzazione dell'Italia. Il virus che sembrava sconfitto muovendo di nuovo la coda e ha l'accento straniero. Si profila un agosto di tintarelle e ansie, non necessariamente in quest'ordine. Ieri 386, il dato Più alto dal 12 giugno, quando furono 393. Mercoledì erano stati molto meno, 289. I tamponi sono stati 61.858. E a pesare sono i focolai provocati da immigrati e stranieri tornati dai paesi d'origine. Un dato confermato anche daFrancesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma: «È cambiata completamente la carta d'identità del contagiato. Oggi è molto ... Leggi su ilgiornale

