Halo Infinite avrà il multiplayer free-to-play a 120 fps (Di venerdì 31 luglio 2020) Aggiornamento: Probabilmente in risposta ai leak e ai rumor, 343 Industries e Microsoft hanno deciso di lanciarsi in un annuncio ufficiale che non può che fare molto piacere agli appassionati di Halo e ai fan di Xbox."Halo è per tutti. Possiamo confermare che il multiplayer di Halo Infinite sarà free-to-play e supporterà i 120 fps su Xbox Series X. Maggiori dettagli verranno condivisi successivamente".Sicuramente una bella notizia non credete?Leggi altro... Leggi su eurogamer

