GLAAD Media Awards 2020: Pose, Booksmart e Schitt’s Creek vincono ai premi LGBTQ (Di venerdì 31 luglio 2020) Pose e Schitt’s Creek vincono ai GLAAD Media Awards 2020 premiazione virtuale per i GLAAD Media Awards una nuova norma per le premiazioni visto che come anticipato anche gli Emmy si svolgeranno così (leggi qui). L’edizione numero 31 dei premi che onorano quei film, quelle serie tv, quelle personalità che meglio hanno rappresentato le problematiche e il mondo LGBTQ si è svolta ieri in modo virtuale e sarà poi in tv su Logo (negli USA) il 3 agosto. Fortune Feimster e Gina Yashere hanno condotto la serata che ha visto anche l’esibizione di Ben Platt e Shea Diamond ma soprattutto le vittorie di Schitt’s ... Leggi su dituttounpop

Steven Canals scriverà e produrrà la miniserie, basata su un episodio di This American Life. Steven Canals raddoppia i suoi impegni a FX. Dopo Pose, una delle serie più apprezzate delle ultime due ...

