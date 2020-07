Fonseca: “Farò un bilancio al termine della stagione. Domani giocheranno Fuzato e Calafiori” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus di Domani sera all’Allianz Stadium: “Ho sempre detto che dobbiamo fare il bilancio alla fine della stagione, parlerò alla fine senza problemi. Ora c’è la partita con la Juventus e poi l’Europa Leagu. Calafiori giocherà Domani, è una buona occasione per vederlo. Può giocare dal 1′.”. Fonseca ha fiducia in Pau Lopez ma giocherà Fuzato: “Ho totale fiducia in Pau Lopez, ha fatto una buona stagione. Non c’è nessun problema. Domani, però, giocherà Fuzato”. La ... Leggi su alfredopedulla

Notiziedi_it : Roma, Fonseca: “Torino? Gara importante, non farò grandi cambiamenti. Ho un solo dubbio di formazione” - Corona95Matteo : RT @ReteSport: #TorinoRoma, #Fonseca avvisa: 'Non farò grandi cambiamenti. Ho un dubbio...' #ASRoma #Retesport - ReteSport : #TorinoRoma, #Fonseca avvisa: 'Non farò grandi cambiamenti. Ho un dubbio...' #ASRoma #Retesport - VoceGiallorossa : ??? @PFonsecaCoach: 'Ho un dubbio per domani. Non farò grossi cambiamenti' #ASRoma #TorinoRoma… - sportli26181512 : Roma, Fonseca: 'Motivati, ma stanchi. Farò pochi cambi': La Roma si prepara ad affrontare il Torino in trasferta ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Farò