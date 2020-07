Esercito egiziano in appoggio a Bashar Al Assad (Di venerdì 31 luglio 2020) Un nuovo colpo di scena nella lunga guerra siriana. 150 soldati sceltisi sono recati in Siria. Combatteranno al fianco di Damasco. Cambierebbe la geografia del conflitto. La Lega Araba, finora compatta contro Assad, perderebbe il suo membro più importante. L’iniziativa militare dell’Esercito egiziano riavvicina anche sul piano militare il Cairo e Damasco. Paesi, un tempo … Leggi su periodicodaily

Un nuovo colpo di scena nella lunga guerra siriana. 150 soldati sceltisi sono recati in Siria. Combatteranno al fianco di Damasco. Cambierebbe la geografia del conflitto. La Lega Araba, finora compatt ...