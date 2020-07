E' morto il regista Alan Parker (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA, 31 LUG - E' morto a 76 anni il regista britannico Alan Parker, autore di film come Fuga di mezzanotte, Mississippi Burning, Saranno famosi ed Evita. Lo ha annunciato il dal British Film ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Si è spento a 76 anni dopo una "lunga malattia". Nel 1985 si aggiudicò il Gran Premio della Giuria a Cannes per "Birdy - Le ali della libertà" Condividi Tuttifrutti: il cinema riparte da Venezia, star ...Lutto nel mondo del cinema, morto il regista Alan Parker: due volte candidato all’Oscar per Fuga di mezzanotte e Mississippi Burning – Le radici dell’odio. (CARL COURT/AFP via ) Alan Parker, l’acclama ...