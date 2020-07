Diletta Leotta e Daniele Scardina in pausa di riflessione: “la nostra storia è un tema troppo importante” (Di venerdì 31 luglio 2020) pausa di riflessione per Diletta Leotta e Daniele Scardina, secondo i rumors la conduttrice avrebbe scoperto una 'distrazione' del fidanzato. Diletta Leotta e Daniele Scardina sono in pausa di riflessione, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi il volto di DAZN ha voluto fare chiarezza sullo stato della sua relazione in un'intervista con il settimanale Gente. Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno passando le vacanze separate, un altro segnale che la relazione tra i due sta attraversando un momento critico. Fu Nuovo a lanciare lo scoop della loro separazione circa quindici giorni fa, subito dopo il settimanale Chi ha ... Leggi su movieplayer

