Covid-19, distanziamento sui treni scade oggi: c’è preoccupazione (Di venerdì 31 luglio 2020) Covid-19, distanziamento obbligatorio sui treni a lunga percorrenza finisce oggi. Da ora in poi potranno viaggiare a pieno carico. Il Covid-19 ha spinto le persone a cambiare in modo piuttosto radicale i propri comportamenti. Tra le cose più importanti da fare in ottica di pandemia c’è il distanziamento sociale. Stare a distanza, almeno di un … L'articolo Covid-19, distanziamento sui treni scade oggi: c’è preoccupazione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - rtl1025 : ?? In #Lombardia permane l'#obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso, mentre all'aperto è necessaria nel caso i… - PartitoSciuridi : Se credete nell'utilità della mascherina e del distanziamento sociale Se siete convinti che l'autunno porterà un'o… - ricky_pru : Fanculo ai viaggi in treno quest'estate. A maggior ragione ora che vogliono eliminare il distanziamento. - Iseeyou07772865 : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, mantenere il… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid distanziamento Misure anti-Covid 19, i dispositivi per il distanziamento Edilportale.com Fino al 10 settembre mascherine anche all'aperto se non c'è il distanziamento

Ordinanza del governatore Fontana contro il Covid 19 in vigore dal 1 agosto. Resta l'obbligo di indossarla al chiuso MILANO. In Lombardia resta l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso, mentre a ...

letteratura Il cartellone d’agosto

Parte domenica «Tregnago d’agosto», rassegna di teatro, musica e letteratura, patrocinata dal Comune in collaborazione con la biblioteca e l’organizzazione di Dima onlus di contemporary art, di cui è ...

Ordinanza del governatore Fontana contro il Covid 19 in vigore dal 1 agosto. Resta l'obbligo di indossarla al chiuso MILANO. In Lombardia resta l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso, mentre a ...Parte domenica «Tregnago d’agosto», rassegna di teatro, musica e letteratura, patrocinata dal Comune in collaborazione con la biblioteca e l’organizzazione di Dima onlus di contemporary art, di cui è ...