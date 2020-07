Coronavirus, 6 tipi diversi in base ai sintomi (Di venerdì 31 luglio 2020) Ricercatori britannici hanno individuato 6 tipi di Covid-19 classificandone esattamente i sintomi, il che può essere un utile bussola diagnostica del Coronavirus. L'idea alla base della ricerca era di capire perché vi fossero sintomi così diversi da paziente a paziente, passando dai disturbi gastro-intestinali a quelli respiratori; e anche perché in certi casi il decorso della malattia fosse grave al punto di comportare il supporto respiratorio (ossigenazione, ventilazione) in ospedale. Utilizzando la campionatura di una app per il tracciamento dei sintomi Covid utilizzata nei mesi di marzo e aprile da circa 1600 pazienti nel Regno Unito, i ricercatori del King's College di Londra hanno scoperto che le diverse sintomatologie corrispondono a 6 ... Leggi su gqitalia

__________fra : Lombardia e Veneto non vogliono accogliere immigrati perché impegnati con l'ancora attuale emergenza coronavirus. G… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tipi Coronavirus, 6 tipi diversi in base ai sintomi GQ Italia Primo studio con dati occidentali sul rapporto tra Covid e cancro

(Adnkronos Salute) – Il Covid-19 è letale per circa un paziente con tumore su tre ... rispetto a tutti gli altri tipi di cancro, per motivi non ancora chiari. Tutte le neoplasie ematologiche, come ...

Stress test dei sistemi sanitari, primo passo per prepararsi a nuove crisi

526 voti favorevoli, 105 contrari e 50 astensioni, hanno indicato la necessità di definire rapidamente i principi della futura strategia Ue in materia di sanità pubblica post Covid-19. La responsabili ...

(Adnkronos Salute) – Il Covid-19 è letale per circa un paziente con tumore su tre ... rispetto a tutti gli altri tipi di cancro, per motivi non ancora chiari. Tutte le neoplasie ematologiche, come ...526 voti favorevoli, 105 contrari e 50 astensioni, hanno indicato la necessità di definire rapidamente i principi della futura strategia Ue in materia di sanità pubblica post Covid-19. La responsabili ...