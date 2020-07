Cinema in lutto, addio a un grande. Una carriera dorata tra film di successo e premi internazionali (Di venerdì 31 luglio 2020) È morto a 76 anni il regista inglese Alan Parker, celebre per film come “Fuga di mezzanotte” e “Mississippi Burning” e per i tanti musical che diresse, da Saranno famosi, a Evita, in cui Madonna interpretò la First Lady argentina Eva Perón. La morte di Parker è stata annunciata dal British film Institute, che ha parlato di una “lunga malattia”. Ma sono molti i film di Parker che hanno segnato un genere, e tra questi un posto fondamentale lo merita senz’altro The Wall, la versione Cinematografica nel 1982 dell’omonimo doppio album dei Pink Floyd, un film che, interpretato da Bob Geldof, è diventato un paragone imprescindibile per chiunque voglia realizzare un film musicale. Entra nel mondo del ... Leggi su caffeinamagazine

