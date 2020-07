Che paese è quello che deve mettere sotto scorta un 28enne che fa cinema? (Di venerdì 31 luglio 2020) Valerio Carocci (Foto: Ernesto Ruscio/Getty)sotto scorta, con due agenti di polizia che dall’oggi al domani hanno iniziato a seguirlo in ogni suo spostamento. La vicenda di Valerio Carocci è emblematica di un paese che funziona al contrario: il presidente dell’associazione Piccolo America di Roma, che qualche anno fa dal salvataggio dell’omonima sala cinematografica di Trastevere ha inventato dal nulla la rassegna gratuita estiva Il cinema in piazza, le ha vissute tutte. Prima il grottesco ostracismo dell’amministrazione capitolina (che oggi, fortunatamente, non solo a parole sostiene le iniziative), poi le lungaggini burocratiche, lo scorso anno le botte dei soliti avanzi di galera neofascisti ad alcuni dei “ragazzi del cinema America” e ... Leggi su wired

matteosalvinimi : #Salvini: Scommettiamo da quale Paese del mondo arriverà la maggioranza dei banchi a rotelle? Arriveranno dallo ste… - Marcozanni86 : Non riuscendo a sconfiggere @matteosalvinimi con il voto, cercano di affossarlo attraverso una magistratura che ha…

Ultime Notizie dalla rete : Che paese Virus, arrivi dall'estero: confermato il divieto d'ingresso a 16 Paesi. Bulgari e romeni, drive-in a Roma Il Messaggero Mattarella: “Fase 3 senza divisioni ma con comuni prospettive per la ripresa”

Per il Capo dello Stato «non possiamo e non vogliamo dimenticare la pandemia». Appello a «non abbassare oggi le difese» dall’Unione Europea sono arrivate «misure di portata straordinaria» e «assistiam ...

Mattarella: "Guardia sempre alta, pericolo ancora attuale"

31 luglio 2020 "Il mondo dell'informazione è stato interpellato dal virus e ha dato prova di esser stato al servizio dell'interesse generale e dei cittadini. Un ruolo di grande rilievo nel contrasta ...

