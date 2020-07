Attilio Fontana, messaggio ai leghisti: non mollo, avanti fino a fine mandato (Di venerdì 31 luglio 2020) «Io continuerò a combattere per la Lombardia. Se qualcuno si illude che io possa mollare, non ha capito niente: non sono queste le ragioni che mi faranno allontanare dall'impegno preso con i lombardi e che voglio onorare fino alla fine del mio mandato». Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto in collegamento con la festa della Lega a Cervia, dove era atteso ma non si è recato per un «piccolo infortunio», riferendosi implicitamente all'inchiesta giudiziaria sulla fornitura di camici affidata alla società del cognato che lo vede indagato dalla procura di Milano. «Avrei voluto essere presente per respirare la vostra vicinanza e amicizia, mi avrebbe aiutato e mi avrebbe dato tanta forza in più - ha ... Leggi su iltempo

