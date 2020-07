A Parma il primo impianto dello stimolatore di ultima generazione capace di interrompere i segnali di dolore al cervello (Di venerdì 31 luglio 2020) Sarà un’estate indimenticabile quella del paziente operato con successo nella struttura di Terapia Antalgica dell’Ospedale Maggiore di Parma, diretta dal dott. Maurizio Leccabue dalle mani del prof. Marco Baciarello, della 2° Anestesia e Rianimazione diretta dalla prof.ssa Elena Bignami. Sarà la prima di tante stagioni in cui non dovrà più lottare per sopportare quello che viene definito dolore cronico benigno e che colpisce 16 milioni di italiani e un milione e mezzo solo dell’Emilia Romagna. Una pratica collaudata, quella di Baciarello, che ora potrà avvalersi di un sistema innovativo di impulsi elettrici che, grazie a calibrazioni successive all’impianto, permette di rimuove “su misura” il dolore persistente dei pazienti potendo ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Parma primo A Parma primo impianto di stimolatore capace di interrompere i segnali di dolore al cervello ParmaPress24 Parma, interruzione elettrica in alcuni punti della città: ecco cosa è successo

L'articolo Parma, interruzione elettrica in alcuni punti della città: ecco cosa è successo sembra essere il primo su ...

Da Ciacco arriva il primo gelato barricato

Presentato da Stefano Guizzetti alla prima edizione di Identità di Gelato il 27 luglio a Senigallia, con altri 3 gelati che illustrano il ricordo olfattivo attraverso la percezione gustativa Il gelato ...

